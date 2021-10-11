تنظيم العلاج في الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - يتطور العلم والطب باستمرار، وتظهر تقنيات وطرق جديدة لمكافحة الأمراض المختلفة. من الناحية العملية، فإن البلدان المتقدمة هي أول من يطبق تكتيكات العلاج الجديدة، وهو سبب التطور النشط لمجال السياحة العلاجية في السنوات الأخيرة. يتيح التنظيم الاحترافي للعلاج بالخارج إمكانية الخضوع لتشخيص وعلاج عالي الجودة في وقت قصير، دون إضاعة الوقت في القضايا التنظيمية.

العلاج في الخارج: الاتجاهات الشعبية والإمكانيات

يفضل الناس من جميع أنحاء العالم تلقي العلاج في البلدان التي تتمتع بمستوى عالٍ من القطاع الصحي والرعاية الطبية. وتشمل ألمانيا وإسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. توجد في هذه البلدان أفضل المستشفيات المتخصصة في المجالات التالية:

طب الأورام جراحة القلب والأوعية الدموية طب الأعصاب وجراحة الأعصاب أمراض النساء والتوليد طب العظام والرضوح الجراحة التجميلية طب العيون جراحة الوجه والفكين علاج الأطفال المصابين بمختلف الأمراض الخلقية والوراثية إعادة التأهيل

لتحقيق أفضل نتيجة علاجية ممكنة، يستخدم المتخصصون في عملهم الأنظمة الروبوتية والأدوية الموجهة الحديثة والمعدات عالية الدقة. على عكس الطب المحلي، يتم في الخارج إيلاء اهتمام خاص لفترة إعادة التأهيل بعد العلاج.

تشخيص الأمراض في الخارج

تمتلك أفضل المراكز الطبية معدات تشخيص عالية الجودة وأحدث طرق الفحص. يتيح ذلك اكتشاف الأمراض في المراحل الأولى من تطورها، وإجراء التشخيص الدقيق، وتقييم درجة الضرر الملحق، ووضع خطة علاج فردية.

عادة ما يشمل التشخيص في الخارج ما يلي:

طرق الفحص المخبرية – تتكون من عدد من الاختبارات الإلزامية والخاصة، حسب التشخيص المشتبه به. تُستخدم في الخارج التحاليل الحديثة للأورام والفحوصات الوراثية والمناعية والكيميائية الحيوية للمساعدة في تقييم الحالة الصحية بدقة. التشخيص بمساعدة الأجهزة – تساعد في تحديد موقع التغييرات المرضية والمرحلة والانتشار ونوع التغييرات المرضية بدقة. تستخدم لهذا الغرض الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية وطرق أخرى لفحص الأعضاء والأنظمة، مما يجعل من الممكن اكتشاف الأمراض في الأنسجة العميقة. طرق التشخيص طفيفة التوغل – تعد ضرورية لجمع الأنسجة من أجل إمكانية فحصها اللاحق في المختبر. يمكن القيام بذلك من خلال شق صغير في الجلد بأدوات جراحية مبتكرة مع تجنب خطر حدوث المضاعفات.

توجد برامج تشخيصية خاصة للمرضى الأجانب، وهي مصممة للحصول على معلومات حول صحة الشخص في أسرع وقت ممكن.

كيف تنظم العلاج في الخارج؟

من الصعب السفر بشكل مستقل للعلاج في الخارج بسبب العدد الكبير من الإجراءات الشكلية وارتفاع الأسعار وقائمة الانتظار الطويلة. تعد السياحة العلاجية خياراً ممتازاً للمرضى للتغلب على كل هذه الصعوبات.

توفر شركة Booking Health خدمات عالية الجودة في هذا المجال، وهي منظم رسمي معتمد للسفر إلى الخارج لغرض العلاج. تتعاون الشركة بشكل مباشر مع المراكز الطبية وتقدم الخدمات التالية:

الاختيار الفردي لبرنامج التشخيص والعلاج، مع مراعاة الإجراءات المنفذة سابقاً تنظيم استشارة أولية مع طبيب متمرس تنظيم الرحلة في أسرع وقت ممكن إعداد الوثائق والتأمين شراء تذاكر الطيران وحجز غرفة فندقية مرافقة المريض في جميع مراحل العلاج مراقبة الجودة جميع إجراءات التشخيص والعلاج شراء وإرسال الأدوية التواصل مع الطبيب المعالج بعد عودة المريض للمنزل

تتولى Booking Health المسؤولية والمسائل التنظيمية بشكل كامل، مما يوفر وقت المرضى الثمين.

تكلفة العلاج بالخارج

تعتمد تكلفة العلاج في الخارج على عدة عوامل: البلد، المستشفى، المرض، الإجراءات الطبية اللازمة. تعرض Booking Health أقل الأسعار للعلاج في الخارج بسبب عدم وجود رسوم إضافية للمرضى الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى العملاء تقريراً مفصلاً عن المصروفات ويستردون الأموال غير المنفقة.

يمكنك الحصول على معلومات مفصلة حول البرامج الطبية الموجودة والمستشفيات وتكاليف العلاج على موقع Booking Health.