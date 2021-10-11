كيف تختار مرتبة السرير – دليل شرائك مرتبة سرير جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - هل كنت تبحث عن شراء مرتبة سرير جديدة ، إذا كانت إجابتك نعم ، ف بالفعل يكون أمر شراء مرتبة سرير جديدة أصعب شيء ، و لكن دعنا نساعدك من أين تبدأ ، كل ما عليك متابعتنا خلال السطور القادمة .

هل كنت تنوي الذهاب إلى أماكن بيع مراتب السرير أم تفضل التسوق عبر الإنترنت ؟ هل هناك أولويات تضعها قبل شرائك أم لا مثل الميزانية أو أنك تريد شراء نوع فاخر لكي تتفاخر به ، هل حددت الحجم و الشكل و تصميم المرتبة أم لا ، بالطبع يوجد العديد من الأمور الواجب عليك وضعها في اعتبارك كي تختار مرتبة سرير جديدة خصوصاً إذا كنت تتسوق لمرتبة سريرك لأول مرة .

سوف نساعدك اليوم على كيفية اختيار مرتبة سرير مثالية و صحية ، هذا المقال يعد دليلك الشامل ، سوف تتعرف فيه على أنواع المراتب المختلفة و كيفية تحديد نوع المرتبة وسوف تأخذ قرار في النهاية للحصول على مرتبة أحلامك .

أهم الاعتبارات الواجب عليك معرفتها

إذا كنت قد نويت شراء مرتبة سرير جديدة فعليك مراعاة بعض الأشياء مثل عمر مرتبة سريرك ، و كيف تنام و ماهي وضعية نومك ، وما هو وزنك ، و ما نوع المرتبة التي تحتاجها ، و ما هي الميزانية المتاحة معك ؟

ما هو عمر مرتبة سريرك ، يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الضرورية الواجب عليك التفكير فيها ، و عليك معرفة الإجابة ، حيث من خلاله يمكنك تحديد إذا كنت بالفعل سوف تشتري مرتبة سرير جديدة أم لا فإذا كان لديك مرتبة سرير قديمة قد تخطى عمرها الثماني سنوات ، وكنت تشعر بآلام في الظهر و الرقبة فأنت بالفعل تريد تغير مرتبة سريرك القديم وشراء مرتبة سرير جديدة لكي تستطيع أن تنام في وضع مريح .

ما هي وضعية نومك ؟ أول شيء يجب عليك معرفته هو الوضع الذي تنام عليه ، على الرغم من أن معظم الأشخاص كثيرة التقلب و الحركة أثناء النوم ، إلا أن هناك فئة كبيرة تفضل النوم على ظهرها ثم تتحرك أثناء فترة الصباح علي جنبها أو بطنها ، علي كل حال إذا كنت لا تعرف وضعية نومك المفضلة قم بالإهتمام خلال هذا الأسبوع كي تتعرف على وضع نومك فمن المحتمل تجد نفسك تنام على جانبك أو تنام على ظهرك أو تنام علي معدتك أو إما تنام بمزيج بين هذه الأوضاع الثلاثة .

علي كل حال نرشح لك الدخول إلى موقع سليب هاي ، هذا الموقع من أفضل مواقع التسوق على الإنترنت يمكنك شراء مرتبة سرير جديدة صحية و مثالية لك ، مناسبة لك و لأسرتك ، ونرشح لك مرتبة كونتيننتال حيث تمنحك هذه المرتبة شعور بالراحة الحقيقة أثناء نومك .

توفر لك مرتبة كونتينتال الراحة الحقيقة فقد تم تصميمها بطريقة احترافية من اللاتكس الطبيعي مع الإسفنج ، مما أعطي للمرتبة مرونة فائقة ، كذلك تحتوي علي داعم أساسي ثابت ومتوازن مع مجموعة من النوابض الفردية التي تم تصنيعها لكي تقوم بدعم وزن الجسم وكذلك تخلص الجسم من أي آلام و أوجاع نتجت من مرتبة السرير السابقة .

قماش مرتبة كونتيننتال الخارجي تم تصنيعه من نسيج فاخر له ملمس ناعم ، كذلك تحتوي هذه المرتبة على طبقة إضافية تم تصنيعها من أجود أنواع القطن كي تعطي المرتبة مرونة فائقة ، وتمنحك في النهاية أفضل شعور بالراحة أثناء النوم