الاختراعات الجديدة التي تعزز المستقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم لكم منصة تداول الاسهم اون لاين إيفست في هذه المقالة معلومات عن اختراعات جديدة يتم طرحها في الأسواق قريباً، هذه المنتجات والاختراعات الجديدة ستزيد من قيمة الشركات السوقية المخترعة والتي ستطرحها، وبالتالي من قيمة أسهمها أيضًا، ومن أهمها النظارات الذكية التابعة لشركة فيسبوك.

أمازون وتكنولوجيا الشراء الجديدة

اتخذت أمازون الخطوة الأخيرة مع تقنيتها الخالية من الأموال في محلات البيع.

كما كان متوقعًا، أعلنت أمازون أنها ستطرح التكنولوجيا المسماة حديثًا “Just Walk Out” عبر متاجر Whole Foods.

هذه التقنية ستمكّن عملية طرح المستهلكين من الدخول إلى Whole Foods، ومسح رمز شريطي على هواتفهم، وتحميل عربتهم بمواد البقالة، ثم مغادرة المتجر.

عندما يغادرون، سيتم تلقائيًا خصم ثمن المشتريات على حساب Amazon الخاص بهم مقابل المنتجات التي أخذوها معهم.

تعد متاجر Amazon Go متاجر صغيرة حيث يتم وضع كل شيء بشكل مثالي على أرفف مصممة خصيصًا. كل قطعة من المنتجات لها مساحة محددة للغاية، ويتم فصل المنتجات بوضوح عن بعضها البعض لتسهيل التعرف عليها، والتي أصبحت أسهمها في يومنا هذا من أكبر الأسهم عالمياً، حيث أن الاستثمار وشراء سهم أمازون أصبح وجهة المستثمرين في العالم العربي.

يقوم المستهلكون بمسح رمز شريطي على هواتفهم للوصول إلى المتجر، ثم تقوم الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) ورؤية الكمبيوتر (CV) بتتبع كل منتج يأخذونه من الرف.

تبعت أمازون ذلك بإطلاق متاجر بقالة أمازون جو في فبراير من العام الماضي. من هناك، افتتحت أمازون أول متجر متوسط ​​الحجم لها. لكن أمازون لم تستخدم على الفور تقنية “Just Walk Out” مع هذه التقنيات. بدلاً من ذلك، اختبرت أمازون عربات داش.

مع هذا النموذج، تم تجهيز العربات نفسها بكاميرات تتعقب المنتجات الموضوعة فيها. كانت أمازون تجري تجارب لمعرفة ما إذا كان هذا سيعمل بشكل أفضل من نهج رؤية الكمبيوتر مع الكاميرات في السقف.

من خلال طرح نموذج “Just Walk Out” في متاجر Whole Foods، تشير أمازون إلى أن مزايا الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السقف تفوق بكثير التكاليف.

سيكون هناك استثمار كبير مقدمًا، لكن أمازون ستكون قادرة على تقليل نفقات العمالة بشكل كبير عبر متاجر هول فودز – كل ذلك مع توفير راحة لا تصدق للمستهلكين.

الذكاء الاصطناعي يعالج المشكلة المتعلقة بـ COVID-19 والتي يتم تجاهلها إلى حد كبير

لقد تلقت Exscientia، هي الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة والتي طورت أول عقار مصمم بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي في التجارب السريرية البشرية، الكثير من الاهتمام في أسواق الاستثمار الخاص بفضل هذا الإنجاز.

جمعت الشركة الآن أكثر من 500 مليون دولار من رأس المال الاستثماري (VC) كشركة خاصة. ولفتت الانتباه بشكل خاص في أحدث زيادة لرأس المال الاستثماري.

استثمرت مؤسسة جيتس 35 مليون دولار في Exscientia، لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هنا هو أن المؤسسة تطلب هذه الأموال لاستخدامها في تطوير العلاجات المضادة للفيروسات.

أعتقد أن هذه خطوة ذكية وستكون في النهاية رائعة لمجتمعنا العالمي في السباق لمكافحة COVID-19، كان التركيز كله تقريبًا على اللقاحات.

باستثناء العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة من Regeneron، فقد أولت الصناعة اهتمامًا ضئيلًا جدًا للعلاجات المضادة للفيروسات.

وتجاهل مسؤولو الصحة العامة إلى حد كبير، بل رفضوا استكشاف استخدام علاجات خارج براءات الاختراع منخفضة التكلفة وفعالة. ككا يفيد بشدة شركات الأدوية الكبيرة.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أن اللقاحات لا توقف انتشار COVID-19، لقاحات mRNA ليست مصممة بأي شكل من الأشكال لوقف انتشار الفيروس المحمول جوا. إنها مصممة للمساعدة في تحضير أجسامنا لحماية نفسها من الفيروس، وهي تساعد في تقليل شدة الأعراض. لكن اللقاحات لا تمنع الفرد من الإصابة بـ COVID-19.

حتى الآن، تقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) معدل الوفيات بنسبة 40-75٪. وهذا مخيف.

يتم مقارنة ذلك بمعدل وفيات عدوى لـ COVID-19 كما هو موضح أدناه حسب الفئة العمرية.

0-19 سنة 0.0027٪

20-29 سنة 0.014٪

30 – 39 سنة 0.031٪

40-49 سنة 0.082٪

50 – 59 سنة 0.27٪

60 – 69 سنة 0.59٪

70+ سنة 2.4٪

لذلك يسعدنا أن نرى مؤسسة جيتس تقوم بهذا النوع من الاستثمار في العلاجات المضادة للفيروسات. هذا أمر بالغ الأهمية لمساعدتنا في مكافحة تفشي المرض في المستقبل.

والفائدة الإضافية هي أنه يمكن إعطاء العديد من العلاجات المضادة للفيروسات للسكان قبل و / أو بعد الإصابة بفيروس مثل COVID-19 للمساعدة في حماية الجسم. ويمكن أن تقلل من شدة أي أعراض.

الشيء الذي يجب أخذه في الاعتبار هنا هو أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التطوير العلاجي له تأثير في مضاعفة استثمار رأس المال.

وذلك لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل على مدار الساعة، في جزء صغير من الوقت، واستكشاف العديد من المقادير العلاجية المحتملة لتحديد أي منها سيحمل أعلى احتمالية للنجاح.

ستساعد تقنية Exscientia في تسريع التطوير العلاجي. ولن يساعد فقط في الحماية من COVID-19 ، ولكن فيروسات مستقبلية أخرى سنتعرض لها حتماً.

لذا فإن هذا الاستثمار البالغ 35 مليون دولار سيذهب إلى أبعد بكثير مع Exscientia مما لو كان لشركات التكنولوجيا الحيوية “المدرسة القديمة”.

نظارات “الوسائط الاجتماعية” الذكية من Facebook

لقد تابعنا تقدم Facebook فيما يتعلق بالنظارات الذكية بالشراكة مع العلامة التجارية للنظارات الشمسية Ray-Ban. أصدر Facebook رسميًا تصميم النظارات الذكية والتي تبدو تمامًا مثل النظارات الشمسية العادية.

في الواقع، هذا هو تصميم Wayfarer الكلاسيكي من Ray-Ban لكن الاختلاف الوحيد الملحوظ هو أن هناك كاميرتين صغيرتين مدمجتين في الزوايا العلوية للإطارات.

بالنسبة للمبتدئين، ترتبط النظارات بهاتف ذكي وتطبيق Facebook يتم تمكينها بتقنية التعرف على الصوت التي تسمح لمرتديها باستخدام التطبيق فقط عن طريق إصدار أوامر صوتية. “Hey Facebook” هو كل ما يتطلبه الأمر.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى وجود زر صغير على جانب النظارات يمكن للمستخدمين الضغط عليه لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو بسرعة. يؤدي هذا إلى إضاءة مصباح LED صغير في مقدمة النظارات لإعلام الناس بأن التسجيل قيد التقدم.

كما ويمكن لأي صور أو مقاطع فيديو تم التقاطها أن تنشر مباشرة على حساب Facebook لمرتديها. انه سهل الاستخدام. بينما تسهل هذه النظارات التقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها، فإن نظارات الواقع المعزز ستغير الديناميكية تمامًا.

ستمكن تقنية الواقع المعزز النظارات من تضمين رسومات ثلاثية الأبعاد في مجال رؤيتنا.

ببساطة، ستكون نظارات الواقع المعزز هي الطفرة التالية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية بمليارات الوحدات.