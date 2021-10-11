محمد بن مسعود - الدمام - هل الاحتكاك الخارجي فوق الملابس يسبب الحمل ؟ يُطرح هذا السؤال من قبل الشباب والشابات في العديد من المنتديات والمواقع الطبية أو الجنسانية المتخصصة وغيرها من المواقع الدعائية والترويجية، حيث يتساءل الكثيرون عن احتمالات حدوث الحمل نتيجة الاحتكاك الخارجي للأعضاء الجنسية وقذف السائل المنوي فوق الملابس وبدون عملية الولوج لمهبل المرأة .

سوف نجيب علي اسئلتكم ولكن نذكركم بان اي فعل فاحش نهي عنه الاسلام فهو حرام سوء ادي الي معصيه اكبر ام لا فهو حرام نسئل الله ان ينجينا واياكم من المعاصي .

فيما يلي بعض المعلومات حول هذا الموضوع:

في حال قام الشريكان بعلاقة جنسية من “فوق الملابس” وبدون جماع جنسي، وتم قذف السائل المنوي على الملابس الداخلية أو على جسد الشريكة أو الجزء الخارجي للفرج، فإن إحتمال حدوث الحمل هو شبه مستحيل وذلك لأن الحيوانات المنوية ليس لديها القدرة على العيش على الأسطح الجافة كالقماش والملابس والجلد المعرى.

حتى في داخل المهبل، فإن معظم الحيوانات المنوية التي يتم قذفها خلال الجماع الجنسي الكامل، تموت فور القذف، بينما قله قليلة منها فقط تنجح بالوصول الى قناة فالوب لإخصاب البويضة إن وُجدت بذلك الوقت. في كل مرة يقذف بها الرجل، يكون داخل السائل المنوي حوالي 400-600 مليون حيوانًا منوي، ينجح منها حوالي 200 ألف حيوان منوي فقط بالوصول الى قنوات فالوب بينما تموت الاغلبية داخل المهبل، فكم بالحري عندما يتم القذف خارج الجسم ومن فوق الملابس وبدون ولوج.

في حال تم القذف قريبا من فتحة المهبل، بدون جماع جنسي ولكن المرأة في حالة عري تام، فهناك احتمال ضئيل جدا جدا ولكنه وارد بأن تنجح بعض الحيوانات المنوية بالدخول الى المهبل والوصول الى قناة فالوب واخصاب البويضة. هذه الحالة نادرة جدا ولكنها قد تحدث فعليا.

من الجدير بالذكر بأن في كل عملية ولوج للقضيب داخل مهبل المرأه، هناك احتمال ليس بالضئيل لحدوث حمل حتى لو تمت عملية القذف خارج مهبل المرأة، بمى يسمى عملية العزل. والسبب هو أن جزءً غير مرئيا ولا محسوسا من السائل المنوي يرشح من فتحة القضيب عندما يكون في حالة الانتصاب داخل مهبل المرأة، وقد تنجح الحيوانات المنوية الموجودة بهذه الكمية الضئيلة من السائل المنوي أن تسبح وتصل الى البويضة واخصابها.