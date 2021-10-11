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«الصحة» تدعو لاستكمال التحصين ضد كورونا.. وتوضح فائدة الجرعة الثانية من اللقاح

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الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة الصحة إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح ، مؤكدة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات.

وكانت وزارة الصحة في وقت سابق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (58) حالة مؤكدة وتعافي (52) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (132) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547649) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (536678) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت عدد (3) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8748) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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