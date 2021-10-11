توضيح من «أبشر» بخصوص رقم الجوال غير الموثق

الرياض - محمد عبدالله - اوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، آلية التصرف بشأن رقم الجوال غير الموثق حال وصول إفادة للمستفيد بذلك.

وقالت المنصة، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه، زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة ابشر أو حجز موعد وزيارة موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية أو الجوازات لتحديث رقم الجوال ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط:

جاء ذلك ردا من المنصة على تساؤل وردها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «كيف أٌفعّل رقم الجوال دون حاجة إلى الذهاب لمقر الجهاز الإلكتروني؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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