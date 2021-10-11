تنويه من «المرور» بشأن تجديد الرخصة من الخارج

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي التذكير بالإجراءات اللازمة لتجديد الرخصة من خارج المملكة.

وقال المرور، إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية (بالدولة التي يتواجد فيها) وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل (محال من منصة أبشر إلى المرور) قال فيه أحد المستفيدين: «نحن المواطنين في الخارج لا نستطيع تجديد الرخصة؛ بسبب كشف النظر، أتمنى استثناءنا أو إنشاء رابط نستطيع عليه إرفاق الكشف الطبي»، وفق حساب المرور السعودي بموقع تويتر.

اقرأ أيضًا:

توضيح من «أبشر» بخصوص رقم الجوال غير الموثق