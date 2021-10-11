أخبار السعودية اليوم.. زيادة عدد الأفراد بالمطاعم والمقاهي.. ووظائف بـ«الصندوق الصحي»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن السماح بزيادة أعداد الأفراد على الطاولة الواحدة بالمطعم أو المقهى، فيما أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

السماح بزيادة أفراد الطاولة الواحدة بالمطاعم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الإثنين، أنه تم السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية.

ميناء ينبع يستقبل سفينتي شحن كبيرتين

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن رسوّ سفينتين تحملان أكثر من 70 ألف طن في ميناء ينبع التجاري، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة بالميناء، موضحة أن رسو السفينتين بتلك الحمولة الضخمة، يؤكد كفاءة القدرة الاستيعابية والتشغيلية في ميناء ينبع التجاري وصلابة بنيته التحتية.



إطلاق المرحلة الثالثة من «التجوال المحلي»

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي 691 قرية وهجرة بمناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم في مرحلتيها الأولى والثانية.

«التعليم» توجه بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني

ذكرت مصادر، أن وزارة التعليم دعت منسوبيها، إلى الالتزام بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني الخاصة بهم والمستخدمة في المراسلات الرسمية، ليكون النطاق المستخدم هو: moe.gov.sa.

وظائف شاغرة بـ«صندوق الوقف الصحي»

أعلن صندوق الوقف الصحي، إحدى مبادرات وزارة الصحة، عن طرح (14) وظيفة إدارية وتقنية، للرجال والنساء، من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

98% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 78.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

حالة ممطرة على 3 مناطق بدءًا من غدٍ

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

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