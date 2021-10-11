تحديث الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمقاهي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، عن السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر"، إنه سيتم السماح بالدخول لمن يظهر له في تطبيق توكلنا أنه حاصل على جرعتين من لقاح كورونا وشددت الوزارة، على ضرورة التأكد من مراعات تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما حددته هيئة الصحة العامة. وبدأت السعودية، أمس الأحد، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام، وعند دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، وعند دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو عند ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.



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