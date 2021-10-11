ما هي نتيجة مباراة فرنسا والمانيا التي تقام في اليورو 2020

محمد بن مسعود - الدمام - اقيمت المباراة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وقد انتهت المباراة للمنتخبين الفرنسي المنتخب الألماني في يورو 2021 وهي البطولة التي تأهل إلى مونديال 2022 والتي انتهت بهدف دون رد للمنتخب الفرنسي ,وهي تعتبر مباراة صعبة تجمع منتخب فرنسا بنظيره منتخب ألمانيا فى قمة الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة يورو 2020.

وهي تعتبر المواجهة ضمن المباراة الافتتاحية بين المنتخبين بالمجموعة السادسة التي تدعي بمجموعة الهلاك حيث يقع بها المنتخبات القوية مثل البرتغال والمجر وينتظر الجميع من المشجعين الفرنسيين والالمانيين من محبي كرة القدم إلى انطلاق صافرة بداية المباراة من الحكم الذي يحكم هذه المباراة منذ الافتتاح

اهم الاخبار عن مواجهة فرنسا وألمانيا في بطولة 2020

من المقرر أن تبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة. يمكن رؤية على شبكة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. ويبدء منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم الأخير محمل بأعباء عديدة.

اهم الاخبار ان المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول للانتصار باللقب حيث يعمل فرنسا على تعويض الخسارة التي جمعت بينهم في نهائي الخير في يورو سنة 2016 أمام البرتغال حيث خسر المباراة المنتخب الفرنسي بهدف دون رد أمام المنتخب البرتغالي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحرزوا اللقب

أهم التشكيل للمنتخب الفرنسي الذي يتوقعه بعض الخبراء

توقع الجميع أن المدرب العالمي ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي أن يخوض اللقاء بالتشكيل المكون من ان التشكيل العالمي للمنتخب الفرنسي منذ فترة قصيرة يلعب بالتشكيل الآتي

حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: بنجامين بأفراد وكم بيبي وفاران لوكاس هيرنانديز خط الوسط: نجولو كانت وبول بوجبا توليسو وأنطوان جريزمان وكيليان امبابى خط الهجوم: كريم بنزيما

ام التشكيل المتوقع لدى الخبراء للمنتخب الألماني

أما المنتخب الألماني قد اهم المنتخبان في العالم والذي يدربه المدير الفني يواكيم لوف الذي يعتبر من أهم أساطير ألمانيا في الأعوام الماضية والذي يعتبر انه اخر بطولة سوف يدرب بها

حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: أنتونيو رودريغيز وماتياس جينتر و ماتس هوملز خط الوسط: يوزو كيميتش وإلكاي جوندوجان وتونى كروس وروبين جوسينس و سيرجي جنابري وكاى هيرتز خط الهجوم: توماس مولر

وينتظر المنتخب الألماني ويسعى في العمل علي تقديم كل ما لديه من اجل أهم البطولات وتعتبر آخر بطولة المدرب الألماني يواكيم لوف حيث يعتبر المنتخب الألماني في المونديال الأخير في روسيا حيث يعتبر المنتخب الألماني خرج من البطولة كأس العالم المقامة في روسيا من الدور الأول أما المنتخب الفرنسي الذي يعتبر من المنافسين على البطولة يسعى إلى ليكرر ما قد حدث معه منذ فترة طويلة عندما فاز بالمونديال وفاز اليورو