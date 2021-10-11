محمد بن مسعود - الدمام - ازدهر مجال تجارة الفوركس والتداول في دبي في الآونة الأخيرة وشهد شهرة واسعة وخاصة التداول عبر الإنترنت فهو لم يشهد مثل ذلك الرواج سابقاً، حيث أصبحت دبي مصنفة من ضمن الدول الرائدة في مجال الاستثمار، ويرجع تطور دبي في هذا المجال لتعدد شركات تداول العملات المرخصة بداخلها.

كما اهتمت حكومة دبي بهذا النوع كنوع من الأنشطة المالية، ولذلك قد وضعت دولة دبي هيكلاً تنظيمياً له وأقرت قانوناً خاصاً بشركات الوساطة المالية في البلاد، بالإضافة إلى أنها تقيم مؤتمر دولي سنوياً خاص بتجارة الفوركس وكان أخر مؤتمر عقدته بعمان في العام الماضي، وقد شاركت بعدد 50 شركة عربية وعالمية بالإضافة إلى عدد من البنوك التي تعمل في تداول العملات والمعادن الثمينة والأسهم.

سوق التداول في دبي

تعتبر دولة دبي من أهم الدول العربية التي اهتمت بتجارة الفوركس والتداول وظهر تأثيره واضحاً في مجال استثمارها الذي أصبح أوسع أنتشاراً وأكثر جذباً لكلاً من أصحاب رؤوس الأموال والمبتدئين، لهذا قامت دبي بإقرار قانون خاص بتنظيم كافة المعاملات المالية المتواجدة في السوق دبي وأيضاً الأوراق المالية في بداية عام 2017، وذلك لتوضيح علاقة دبي بسوق الصرف الأجنبي، كما نص القانون على ضوابط حاكمة ولوائح خاصة بنشاط شركات الوسيط المقدمة لخدمات الوساطة المالية داخل البلاد، ومن أهمها شركات تداول الفوركس المرخصة.

افضل شركات التداول في دبي

هي التي تكون حاصلة على اعتماد هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) وهو من أهم الترخيص اللازم توافرها في الشركات المرخصة ولا يغني عنه أي تراخيص دولية مهما كانت الجهة المانحة للترخيص، وتم وضع عقوبات شديدة لمن يخالف هذا القانون ومن أهم هذه العقوبات غرامة عالية قد تصل إلى 100 ألف ريال ,بجانب السجن لمدة عام.

كما يرى البعض أن القوانين فى دولة دبى عقوبتها للمخالفين في مجال الفوركس أو أن شركات التي تعمل كوسيط لها دور سلبي، ولكن العكس تماماً فقد ازدهرت تجارة التداول في دبي وزاد معدل الإقبال عليه، وذلك لأن شركات الفوركس المرخصة من الهيئة الرقابية المحلية داخل دبي حصلت على ثقة الكثير من العملاء، حيث إن التشريعات الموضوعة تهدف في الأساس إلى حماية المتداولين وضمان حقوقهم وسلامة أموالهم، بالإضافة إلى ثبات السعر المصرفى، مما يسمح للمتداولين إمكانية استثمارهم لأموالهم في الأسواق الأجنبية للعملات، مع الأعتماد على الريال كعملة محلية وأساسية لتجربة تداول ناجحة.

كيفية اختيار شركات تداول المرخصة في دبى؟

يسعى الكثير من الأشخاص في دبي لخوض تجارب استثمارية تكون ناجحة وتكون بالنسبة إليهم مضمونة، ليكون الحل المناسب لهم هو استثمار الأدوات المالية في سوق الفوركس والتداول، ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال أختيار افضل شركات التداول في دبي وموثوق بها، كما أنها تكون تقدم لكل عملائها خدمات مميزة لتناسب كافة احتياجات المتداول، لذلك لابد من أن تأخذ مجموعة من الاعتبارات عند أختيارك شركة وسيط للتعامل معها ومن أهم هذه الاعتبارات ما يلي:

لابد من مراعاة أختيار شركة التداول المرخصة في دبي من قبل هيئة الأوراق المالية (JSC)، لأنها الجهة المعترف بها كجهة رقابية محلية. التأكد من حصول شركة التداول على تراخيص أمريكية وأوروبية موثوقة في حالة التعامل مع شركات تداول عالمية، غير خاضعة للرقابة. يجب عليك متداول أن تتعرف على قيمة فوارق الأسعار التي تقدمها وسائط الفوركس فى دبى، بالإضافة إلى ضرورة معرفة قيمة الرسوم والعمولات التي تفرضها هذه الشركة على عملية التداول. من أهم الاعتبارات التي يجب على المتداول معرفتها في اختيار شركة التداول المرخصة هي حجم الرافعة المالية التي توفرها شركة الوسيط، مع ضرورة معرفة أن البنك المركزي دبى يفرض على كافة شركات الوسطاء أن تكون حجم الرافعة متوسطة وذلك للحد من مخاطر الخسائر المحتملة. التعرف على كافة الأدوات المالية التي توفرها شركة وسيط الفوركس، حيث إنه كلما كانت الأدوات متنوعة كلما ساهم ذلك في زيادة الفرص للاستثمار، كما يفضل أختيار الشركات التي تتيح تداول أزواج العملات وأيضا تعمل بعقود مقابل الفروق.

كيفية اختيار منصة التداول المناسبة لك كما تداول في سوق الفوركس دبى

تعتبر المنصة الرقمية من أفضل منصات التداول فهي تأتي في المقدمة وذلك لأنها تحتوي على مجموعة من المعايير التي يمكن للمتداول الاعتماد عليها في اختيار شركة التداول الأفضل والمرخصة داخل دبى، كما يوصي الخبراء المتداولين بالبعد عن شركات التداول المعتمدة على منصات خاصة، حيث يفضل اختيار شركة وسيط توفر منصات عالمية مثل منصة MetaTrader المتطورة، لأن مثل هذه المنصات تكون سريعة في تنفيذها للأوامر، بالإضافة إلى مرونتها التي تعمل على زيادة فرص العميل في عقد الكثير من الصفقات الناجحة لكي يستفيد من فروق الأسعار، ليستفيد منها ومن أرباحها لحظة بلحظة.