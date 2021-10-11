ما هي طريقة إنشاء متجر إلكترونى من الصفر ؟

محمد بن مسعود - الدمام - فى البداية دعونا أولًا نتناول بشكل بسيط مفهوم التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية هي ببساطة عملية شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت، أي إجراء كافة خطوات إتمام عملية التجارة عبر الإنترنت مثل إرسال الأموال والبيانات لتنفيذ هذه المعاملات.

قبل البدء في التجارة عبر الإنترنت

عندما يقدم شخص ما على بيع منتجات وخدمات عبر الإنترنت، يجب أن يكون تركيزه الأساسي على تحديد وفهم جمهوره عبر الإنترنت.

ووفقًا للإحصائيات، فإن حوالي 90٪ من مستخدمي الإنترنت يقومون بعمليات شراء من خلال الإنترنت ولو لمرة واحدة في حياتهم.

لذا انتبه إلى ما يفكرون به وما يبحثون عنه، وحاول مواكبة كل ما هو جديد حول الجمهور المتسوق الرقمي حتى تفهمه وتنجح في كسب تفاعله مع متجرك أو خدماتك.

يمكن اعتبار التجارة الإلكترونية عملاً حديثًا، فجميع موظفيها محظوظون بما يكفي للتواصل مع معجبيهم قبل بدء التداول.

ومع ذلك، بالطبع لكي يتمكن المجتمع من الوصول إليها، يجب أن تكون هناك بعض العوامل المهمة في هذه الخدمات والمنتجات؛ وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرات التالية، حيث عوامل نجاح متجرك الإلكتروني، وكيفية تحقيق التواصل والتفاعل مع جمهورك.

عوامل نجاح متجرك الإلكتروني

تصميم متجر إلكتروني جذاب وملائم لمجال نشاطك التجاري

التعاقد مع أحد منصات تصميم المتاجر الإلكترونية الاحترافية

إنشاء حملات إعلانية ترويجية للمتجر وما يقدمه من منتجات أو خدمات

تصنيف المنتجات بشكل سهل على الجمهور

تصوير المنتجات بطريقة جذابة لتوضيح خصائص المنتج

توفير أكثر من طريقة دفع مختلفة

والآن ما هي خطوات إنشاء متجر إلكترونى من الصفر؟

تحدثنا عن عوامل نجاح العمل في التجارة الإلكترونية وأهمها تصميم متجر إلكتروني احترافي كانت هذه الفقرة ضرورية لشرح كيفية إنشاء وتصميم المتجر والطرق المتاحة لك لبدء العمل والتداول بخطى ثابتة بكل ثقة.

تتمثل الخطوات ببساطة في اختيار طريقة تصميم المتجر وتعد الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر فاعلية بالنسبة لك هي استخدام أحد منصات المتاجر عبر الإنترنت أو مزودي الخدمة لمساعدتك في إنشاء موقع مجاني وتصميم متجرك وتشغيله عبر الإنترنت حتى يتمكن جمهورك من الوصول إليه. الاحتراف الذي يميز متجرك الإلكتروني عن أي متجر آخر.

وتساعدك منصة اكسباند كارت على تنفيذ خطوات امتلاك متجر إلكتروني من البداية حتى نشره على الإنترنت، من اختيار وحجز اسم المجال واستضافته لمتجرك، إلى مرحلة التسويق والترويج لمتجرك، نضمن لك بأقل التكاليف.

وفي النهاية، يجب أن نوضح أنه على الرغم من سهولة الدخول في مجال التجارة الإلكترونية وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه من الضروري الالتزام ببعض القواعد والمبادئ بشكل جيد.

وتصميم متجر إلكتروني احترافي لعملائك أحد هذه القواعد، وإذا كنت تريد الحصول على متجر الكترونى احترافى ومميز عن أى متجر الكترونى آخر، وتقوم بالمنافسة به، يمكنك الحصول على هذا مع حلول اكسباند كارت المتكاملة من بداية إنشاء وتصميم الموقع حتى تسويقه وربطه بشركات الشحن وإضافات التسويق و الـ seo، يمكنك حجز متجرك الإلكتروني الآن من هنا