شركة ارزاق لتوريد معدات ومنتجات الهوريكا

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل صناعة الهوريكا كل ما يدخل ضمن معدات ومنتجات الضيافة التي تخص الفنادق والمقاهي والمطاعم ومحلات الحلويات.

شركة أرزاق لمنتجات الهوريكا :

توفر شركة أرزاق مجموعة من أكبر البراندات العالمية في مجالات الصناعات الغذائية من شتى أنحاء العالم والتي تدخل ضمن تحضير وصفات الأطباق والحلويات المستخدمة في منشآت الضيافة مثل الفنادق والمقاهي والمطاعم.

مميزات شركة أرزاق هوريكا :

ما يميز شركة أرزاق هو أنها توفر لك أكثر من 150 براند عالمي في الصناعات الغذائية وتضعها بين يديك لتختار منها ما يناسب احتياجاتك. يمكنك إجراء ذلك مباشرة من خلال تطبيق ارزاق والتوصل بمنتجاتك مهما كانت كميتها في أسرع وقت.

توفر لك شركة أرزاق هوريكا تسوق امن وسريع دون الحاجة الى اظهار سجل تجاري أو فرض كمية معينة للتوريد. لا تقلق بشأن صلاحية المنتجات لأن شركة أرزاق تملك شاحنات بها برادات تصل درجة حرارتها الى -18 درجة مئوية وهو ما ما يحافظ على طلباتك طازجة.

مع شبكة نقل تصل الى 180 مدينة في القطر السعودي ستصلك منتجاتك أينما كنت بالمجان عند التسوق من شركة ارزاق. يوفر لك تطبيق ارزاق العديد من طرق الدفع اضافة الى امكانية متابعة طلبك من خلال حسابك لتتعرف على الوقت المحدد لوصول شحنتك بالضبط. كما يمكنك تحديد موقع التوصيل المحدد حسب ما يناسب احتياجاتك.

تمكنك شركة ارزاق من حل العديد من مشاكل توريد مواد الهوريكا والتي من ضمنها عمولات وسطاء البراندات المتعددة اضافة الى مواعيد التوصيل الطويلة وعمولات الشحن المرتفعة والكميات المحددة التي يشترطها الوسطاء.

يسهل عليك تطبيق ارزاق تسوق منتجات الهوريكا عبر تقسيم المنتجات المتوفرة حسب صنف كل منتج أو حسب تخصص المشروع كما تتوفر فلترة اضافية للموردين حسب الكمية والبراندات.

شركة ارزاق هي شريكك الأمثل للحصول على منتجات هوريكا التي يحتاجها مشروعك بكل سهولة وسلاسة مع خدمة عملاء احترافية للرد على كل تساؤلاتك.