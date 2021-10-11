وصفات خاصة لأناقة شتاء 2021

محمد بن مسعود - الدمام - منذ اجتياح فيروس كورونا العالم في مارس من العام الماضي، وقد تغيرت أنماط الحياة بشكل عميق، في الروتين اليومي، وفي العمل، وفي التعاملات الاجتماعية أيضاً.

أصبح التباعد الاجتماعي سمة أساسية، والعمل من المنزل أصبح منتشرًا ومرغوبًا أكثر من أي وقت مضى.

لكن في أوساط الموضة والأزياء، يلح تساؤل بسيط: كيف ستبدو خطوط الموضة في ظل الجائحة، وهل نحتاج إلى التأنق أثناء العمل من المنزل؟

أناقة شتاء 2021 داخل وخارج المنزل من أشهر بيوت الأزياء العالمية تم رصدها وفق موقع رائدة، لنكشف عن خطوط الموضة وكيف تبدو في زمن كورونا.

المخطط في الخلفية

في أيام الشتاء الباردة، قد نحتاج إلى ارتداء طبقات متراكمة من الملابس، لا ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للملل، لا يزال هناك فرصة لإبراز الأناقة فيما نلبس.

قد تكون فكرة جيدة أن ترتدي بلوفر مخطط تحت جاكت بسيط للفت النظر وإبراز بعض الأناقة بزي بسيط وألوان هادئة.

يمكن أن تمزج بلوفر مخطط في الخلفية مع جاكت جينز عادية، إنها تعكس الراحة والبساطة، مع الأناقة الهادئة، لكنها أيضًا توفر الكثير من الدفء، ويناسب هذا الأسلوب ما ترتديه داخل أو خارج المنزل.

المرح الخارجي

المعاطف أحادية اللون سحر خاص، وعشق أبدي، وهي موضة لا تنتهي عبر الزمان. وعلى أختلاف خامات صناعة المعاطف، من قماش وفرو أو جلود، يظل المعطف أحادي اللون هو المتربع على عرش الأناقة في الشتاء.

لكن في عام 2021، ظهر اتجاه لكي تحظى المعاطف برسومات مبهجة، يمكن الاكتفاء بها وحدها عن طريق غلق أزرار المعطف، أو يمكن إبرازها مع طبقة تحتية ذات لو أحادي قاتم ليعكس جمال المعطف، ويعطي تنويعاًا لونيًا محببًا للعين.

وفق موقع رائدة، فإن بيت أزياء برادا، قد أبرز معاطف فاتحة اللون ذات نقشة بأوراق الخريف، يتم ارتداء سراويل ضيقة تحتها، مع أحذية طويلة الرقبة عادة ما تكون سوداء اللون.

البحث عن الأناقة والراحة

السراويل الفضفاضة القصيرة هي أحد الحلول للمزج بين الأناقة والراحة في شتاء 2021، وفق موقع رائدة، فإن السراويل الكاكي، هي أحدث صيحة هذا العام، لاسيما إذا قمت بارتداء معطف قصير باللون الأزرق الفاتح Navy Blue، مع حذاء جلدي أسود، قد يعطي إطلالة جذابة في خارج المنزل، ويوفر الدفء والراحة في داخل المنزل.

إنه مزيج يجمع بين الراحة والأناقة والبساطة في ذات الوقت.

تجربة الالتزام بنطاق لوني

بدلاً من ارتداء قطع من الملابس متباينة الألوان، فإن الالتزام بنطاق لوني في كل قطع الملابس التي نرتديها هي بحق تجربة لا يمكن تفويتها.

إذا كنت ترغب في الخروج في أحد الليالي الباردة، وعليك ارتداء الكثير من الملابس اتقاء للبرد، فإن غطاء الرأس مع كنزة صوفية وفوقها معطف على الكتفين، وحول الرقبة وشاح ذو درجة لون أغمق، تمنحك إطلالة هادئة ومريحة للعين، كما أن هذا الأسلوب يمنحك خيارات متعددة لارتداء اللون الذي تفضله بكل درجاته من الغامق وحتى الفاتح.

ملابس أنيقة ودفء معتدل

القمصان ذات الياقات الدائرية دومًا لها شعبية كبيرة، لكن ارتداء الكثير من القطع قد يسبب الكثير من الدفء لدرجة التعرق.

يمكن تجربة قميص ذو ياقة دائرية، وفوقه بلوزة ثم تتويج كل ذلك بجاكت بليزر أنيق فاتح اللون مع وشاح حول الكتفين، يضفي إطلالة رصينة مع لمحة من الزي الرسمي الذي يناسب المقابلات الرسمية.

عودة إلى الاختلاف والتغيير

لست مضطرًا إلى الالتزام بقطع الملابس الأساسية الشتوية التقليدية عند ارتداء طبقات متتالية من الملابس هذا الموسم. أضف سترة، أو مشدًا ، أو تي شيرتًا ، أو قميصًا قصيرًا فوق قميصك أو كنزة بأكمام طويلة ، مما يخلق مزيجًا يحافظ على البرودة ، ولكن في نفس الوقت ، بعيدًا عن التقليدي أو المتوقع.

يمكن أن يصاحب ذلك ارتداء بنطلون قصير به أكثر من لون، لكنه يتضمن لون الكنزة ذات الأكمام الطويلة.

وفق موقع رائدة، فإن مزيج الألوان بين البني والبيج والأزرق هو صيحة هذا العام.

إضافة الألوان لإطلالة شتوية جذابة

بينما يُعرف الشتاء بدرجاته المحايدة والظلال الداكنة ، فإن الأمر يستحق أن تضيف القليل من الألوان ، لتأخذ مظهرك إلى المستوى التالي. ليس عليك أن تبذل قصارى جهدك أيضًا. تُعد الخطوط الزرقاء أو حتى الحقيبة المزيّنة بالخرز طريقة سهلة لإضافة الجاذبية إلى إطلالتك.