منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: 20 مليون يمني بحاجة [إلى المساعدة]

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إن 20 مليون شخص باليمن بحاجة إلى المساعدة، وإن 5 ملايين يقفون على عتبة المجاعة، في وقت طالب فيه مسؤولون حكوميون الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ الوضع الإنساني في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، التي يفرض عليها الحوثيون حصارا منذ 3 أسابيع.

وأضاف غريسلي -في مؤتمر صحفي بجنيف- أن الاقتصاد اليمني منهار، وأسعار الغذاء ارتفعت ويصعب توفير السلع. لكنه لفت إلى أن الاستجابة لمتطلبات توفير الأمن الغذائي تحسنت؛ إذ تلقت الأمم المتحدة تمويلا سمح بتوسيع رقعة المستفيدين من 10 ملايين إلى 13 مليونا.

(وكالات)

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