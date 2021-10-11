شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش أوجه التعاون مع نظيره في دولة نيكاراغوا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.