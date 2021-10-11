شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على استكمال التحصين للوقاية من المتحورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل (58) حالة مؤكدة وتعافي (52) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (132) حالة.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547649) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (536678) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت عدد (3) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8748) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).