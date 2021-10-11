وزير الشؤون البلدية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقق رؤية المملكة 2030

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
علق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إطلاق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يأتي في إطار حرصه الدائم واهتمامه بتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على تمكين ودعم الاقتصاد السعودي”.
وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “
وأضاف ـ حفظه الله ـ أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
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