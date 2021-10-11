مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 64 عطاءً لعدد عشر مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من سبع متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 64 عطاءً لعدد عشر مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من سبع جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة ومزايدة لوزارة الشباب والرياضة، المناقصة كانت بشأن فعالية سوق الشباب، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة. أما المزايدة فكانت بشأن استثمار صالة اللياقة البدنية بنادي النجمة، وقد تم استلام عطاء واحدٍ لهذه المزايدة.

كما فتحت اللجنة مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، المناقصة الأولى بشأن شراء أطراف عازلة لإدارة نقل الكهرباء، وقد تم استلام عطاء واحدٍ لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن شراء مصابيح إنارة، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة.

وفي قطاع الطيران، فتحت اللجنة مناقصة لشركة طيران الخليج بشأن صيانة المحرك A321 V2533-A5، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة مناقصة لشركة طيران الخليج القابضة بشأن تقديم خدمات قانونية محلية، وقد تم استلام ثمانية عطاءات لهذه المناقصة.

وفي قطاع النفط، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة نفط البحرين (بابكو)، المناقصة الأولى بشأن اتفاقية لمدة خمس سنوات لتوريد مختلف عناصر السلامة، وقد تم استلام سبعة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد الأسلاك ذات الجهد العالي، وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة أيضا مناقصتين لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن اتفاقية شراء لتوريد الشماعات الجوفية وتقديم الخدمات المرتبطة بها، وقد تم استلام 11 عطاءً لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توفير خدمة الحماية الكاثودية، وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لبنك الإسكان بشأن تعيين استشاري لأعمال التصميم والإشراف الهندسي للمخطط الرئيسي والبنية التحتية لجزء من مشروع دانات الساية، وقد تم استلام 15 عطاءً لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.