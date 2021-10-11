بوابة المرفأ تحتفل بالمعرض الخمسين من «الفن في المرفأ»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت بوابة المرفأ بافتتاح المعرض الخمسين من سلسلة المعارض الشهرية التي تقيمها تحت مسمى «الفن في المرفأ». وقد تم افتتاح المعرض السابع من السلسلة لهذا العام للفنانة البحرينية ليلى حسين محمد تحت عنوان «أمواج» الذي يحتفي بجمال البحر ويسلط الضوء على تاريخ وموقع مرفأ البحرين المالي، بحضور سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى، والسيد أليكس كرين الرئيس التنفيذي لمرفأ البحرين المالي.

يضم معرض «أمواج» 20 لوحة فنية فريدة مستوحاة من شغف هذه الفنانة بالطبيعة. وبهذه المناسبة عبرت ليلى «استلهم أفكاري من الجمال حولنا، وأجد أن الفن يبعث على السلام ويغذي الروح. ومعرض «أمواج» هو أول معرض فردي لي، وهو يعكس شغفي الكبير بالبحر».

ليلى حسين محمد فنانة موهوبة اعتمدت على نفسها في تعلم الفن والخوض في غمار مدارس وأساليب مختلفة منه. لوحات معرضها هذا عبارة عن تقاطع بين الطبيعة والبحر والمناظر الطبيعية، واستخدمت فيها وسائط مختلفة مثل الزيت والاكريليك والحبر والراتنج والخشب. وأضافت «أحب المزج بين المدرسة الواقعية والانطباعية في أعمالي مع فن الطبيعة التجريدي».

تواصل سلسلة «الفن في المرفأ» معارضها للعام الخامس في بوابة المرفأ، ويستمر عرض «أمواج» يوميًا من 10 أكتوبر إلى 4 نوفمبر ويقع في الطابق الأرضي في بوابة المرفأ بمرفأ البحرين المالي، ويمكن الوصول إليه بكل سهولة من شارع الملك فيصل. كما تتوفر مواقف لسيارات الزوار في نفس المبنى. ويتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لفايروس كورونا كوفيد-19 من أجل سلامة الزوار.

حول بوابة المرفأ

تقع بوابة المرفأ في قلب عالم الفنون في البحرين، فهي المركز الثقافي والاجتماعي والتجاري لمرفأ البحرين المالي، وتفتح أبوابها أمام الزوار طوال أيام الأسبوع. وتقع بوابة المرفأ بين أبراج المرفأ على شارع الملك فيصل، وهي موطن لعدد من المؤسسات الرائدة مثل بورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز البحرين للمستثمرين وشركات الخدمات المهنية والبنوك والمحلات ومحلات الأطعمة والمشروبات ومركز للياقة البدنية.

كما تستضيف بوابة المرفأ المعارض الفنية الجماعية وسلسلة المعارض الشهيرة «الفن في المرفأ» التي تتيح الفرصة أمام المواهب المحلية والدولية لعرض أعمالها. كما ساعدت شراكات بوابة المرفأ مع مجموعة متنوعة من الفنانين على معرفتهم بين المجتمع الفني. وتهدف بوابة المرفأ إلى توفير بيئة ترحيبية وداعمة للمنظمين والجمهور من خلال استضافة فعاليات ممتعة على مدار العام في قلب مرفأ البحرين المالي.