ديار المحرق الراعي البلاتيني لمؤتمر البحرين للمدن الذكية 2021

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ديار المحرق، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن استمرار دعمها لمؤتمر البحرين للمدن الذكية كراعي بلاتيني. ويُعقد المؤتمر تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مدى يومين بتاريخ 10و11 أكتوبر 2021 في مركز الخليج للمؤتمرات – فندق الخليج البحرين.

وحصدت ديار المحرق جائزة «حلول المدينة الذكية» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش المؤتمر وهو ما يقف شاهدًا على دور المشاريع والمبادرات الرائدة في تطبيق الحلول الذكية والمستدامة في ديار المحرق. وتأتي الجائزة لتُسلط الضوء على أبرز إنجازات الاستدامة لديار المحرق، لا سيما على أثر تبعات جائحة كوفيد-19.

واستطاعت شركة ديار المحرق الحفاظ على تميّز خدماتها المقدمة للسكان والعملاء الجدد، بجانب التزامها بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس «كوفيد-19» طيلة فترة الجائحة، وقد بادرت بتدشين خدمات مبتكرة مثل مستشار ديار العقاري عن بُعد، وهي خدمة تتيح تقديم الاستشارات العقارية للعملاء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الانطلاق معهم في جولات افتراضية للاطلاع على فلل العرض في مشاريع المدينة. وكذلك أطلقت الشركة خدمات مكتب التنسيق الفني عن بُعد، التي تُمكّن العملاء من إرسال طلباتهم للمكتب من خلال الإنترنت.

وتتألق مدينة ديار المحرق بدورها الرئيسي الداعم للاقتصاد الوطني، ومع احتضان بيئة مجتمعية مترابطة وبأنماط حياة صحية وعصرية. حيث يجري تطوير وتشييد المدينة على أكمل وجه، وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات والمرافق المتنوعة التي يسهل الوصول إليها من قِبل سكان ديار المحرق، التي تشمل كل من المساجد والحدائق ومحلات البيع بالتجزئة والمراكز الصحية والمجمعات التجارية والجامعات والمدارس الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تدشين أول مسار خاص للدراجات الهوائية بطول 16 كيلو متر ، ويجاوره مسار مخصص للجري.

وحققت ديار المحرق العديد من الإنجازات المتميزة في مجال الاستدامة، حيث برزت كأول شركة في مملكة البحرين تعمد لاستخدام مصابيح إضاءة «LED» المُوفّرة للطاقة في الشوارع والطرقات والأماكن العامة، وذلك بدءًا من منطقة البارح والقمرة. وتم تركيب العديد من أشجار الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المشروع لتوفير الطاقة للصمامات الأوتوماتيكية داخل شبكة الري وذلك من منطلق سعيها للاستثمار في مشاريع بحثية مبتكرة للحفاظ على البيئة.

وتضمن المؤتمر إقامة معرض للمشاركين لاستعراض أحدث حلول وأنظمة المدن الذكية، مما يمنح الحضور فرصة التعرف على أحدث التقنيات العالمية في مجالات البناء والتكنولوجيا المالية وإدارة النفايات والمباني الخضراء والطاقة المستدامة. وقد عمدت ديار المحرق لعرض أحدث مشاريعها وآخر التطورات الحاصلة ضمن المخطط الرئيسي عبر الجناح الخاص بها، والذي عكس تصميمه التزام ديار المحرق بتوفير حياة خضراء وصديقة للبيئة.

وخلال مراسم انطلاق المؤتمر، تَفضّل المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق بإلقاء كلمة تناول فيها رؤية الشركة وأهم الأدوات المستدامة التي تم تطويعها لصالح تطوير المخطط الرئيسي بغية تحقيق أعلى معايير الاستدامة. كما تطرق إلى تدابير الاستدامة الرئيسية التي تم تنفيذها في ديار المحرق.

وأضاف قائلًأ: «تأتي رعايتنا لهذا الحدث المرموق لتتماشى مع رؤية ديار المحرق والتزامها بدعم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الوطنية، والسعي لدعم مساعي مملكة البحرين الرامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الاقتصادية 2030. وبصفتنا أحد أكبر المطورين العقاريين، فإنه من واجبنا أن نساعد على نشر المعرفة ومبادئ التنمية المستدامة في القطاع العقاري المحلي، والارتقاء به بحسب المعايير الدولية. “

وفي أحدث نسخه له، يُعد مؤتمر البحرين للمدن الذكية الأول من نوعه على الصعيد المحلي والذي يُعنى بمناقشة الحلول الذكية والمستدامة لمدن اليوم والمستقبل. ويتم تنظيمه من قبل شركة «الطريق الذكي للاستشارات» وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته شريك المعرفة ممثلاً الأمم المتحدة البحرين وذلك تحت مظلة مبادرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعمل نحو مستقبل حضري أفضل. بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية منها هيئات حكومية وجهات خاصة.