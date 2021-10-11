اخبار دوليه – 34 ألف سعودي يشترون أسلحة وذخائر بمعرض الصقور والصيد الدولي في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم أكثر من 34 ألف سعودي وسعودية بطلبات لشراء أسلحة وذخائر خلال النسخة الثالثة لمعرض الصقور والصيد الدولي الذي اختتم فعالياته مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض بعد 10 أيام شهدت توافد أكثر من 415 ألف زائر.

وقررت إدارة المعرض تمديد فترة شراء الأسلحة والذخائر خمسة أيام أخرى، بسبب الطلب الكبير عليها.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، (منظم المعرض) وليد الطويل: إن المعرض قرر تمديد فترة استقبال الزوار في جناح الأسلحة خمسة أيام إضافية، وذلك حتى الجمعة 15 أكتوبر الجاري، على أن تستمر عملية البيع عبر المنصة الإلكترونية للمعرض حتى نهاية ديسمبر المقبل، وقد بلغ عدد طلبات شراء الأسلحة والذخائر 34 ألف طلب، فيما وصل عدد القطع التي تم بيعها بالفعل (سلاح أو ذخيرة) نحو 110 آلاف قطعة.

وأوضح الطويل أن جناح الأسلحة الذي وفّر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية، شهد إقبالاً كبيرًا من عشاق الصيد والمقناص.

وحقق المعرض الذي أقيم بمقر النادي في ملهم شمال الرياض، حضورًا واسعًا للتعرّف على معروضات 350 مشاركًا على مساحة تبلغ 85 ألف متر مربع، حيث يعد المنصة الأولى لبيع الأسلحة في السعودية، والحدث الذي يترقبه هواة تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد.

وضم المعرض منطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، منطقة السدو، وأركانًا لمعدات الصقور ومستلزمات التخييم والمقناص، وأجنحةً لسيارات الدفع الرباعي للرحلات، وركنًا لصقّار المستقبل المخصص للأطفال، ومتحفا رقميا.