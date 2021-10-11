محافظ هيئة العقار المكلّف يلتقي رواد أعمال الاستثمار الجريء

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار.. ورفع جودة الخدمات

استقبل محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي اليوم في مقر الهيئة، رواد أعمال الاستثمار الجريء؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري، واطلّع رواد الأعمال على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه اللقاءات والشراكات النوعية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.