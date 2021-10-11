السعوديه المريخي إلى المرتبة الثالثة عشرة

محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بترقية محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي إلى المرتبة الثالثة عشرة، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
من جهته رفع المريخي أسمى آيات الشكر والعرفان لوزير الداخلية ولأمير منطقة تبوك على الثقة الكريمة، عادًا ذلك حافزًا لبذل المزيد من الجهود وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
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