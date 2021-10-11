الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات إلى 132 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 132 حالة، فيما تم امس الاحد تسجيل 139 حالة، بانخفاض قدره 7 حالات فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و52 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر أن وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تخطت حاجز الـ43 مليون جرعة.

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