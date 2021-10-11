«زاتكا» توضح متطلبات استيراد المركبات والشاحنات من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن متطلبات واشتراطات استيراد المركبات والشاحنات من خارج المملكة.

وشاركت «زاتكا»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، مرفقة بتغريدة تضمنت رابط رحلة تعليمية تفاعلية عبر موقعها الإلكتروني، لتوضيح كل ما يتعلق باستيراد السيارات والشاحنات من الاشتراطات والمتطلبات، ويمكن زيارة هذه الصفحة من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (من هنا).

وبينّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشروط والمتطلبات الضرورية والضوابط اللازم توافرها لاستيراد المركبات للأفراد من خارج المملكة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن واقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (اكثر من 3.5 طن ) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.

- إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة (إضغط هنا).

- يسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011.

- يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.

- يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس بالمملكة او أي جهة معتمدة داخل المملكة.

- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل.

- يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الاجراءات فقط.

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المستندات الواجب تقديمها لإنهاء اجراءات استيراد المركبة سواء لمواطني دول الخليج أو المقيمين.

وأوضحت الهيئة زاتكا، أنه يحق لكل مواطن خليجي الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرا)، مشيرة إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء اجراءات استيراد المركبة هي كالتالي:

- مستند يثبت ملكية المركبة.

- أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقه من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من امريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا.

- شهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى.

- الهوية الوطنية.

- مستند يوضح طريقة الدفع.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات)، مشيرة إلى ضرورة الانتباه للاعتبارات التالية :

يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.

تزال عبارة في إحدى الحالات التالية:-

انتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات.

في حال الخروج نهائيًا.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء اجراءات استيراد المركبة هي :

- مستند يثبت ملكية المركبة.

- أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقه من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من امريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا.

- شهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى.

- رخصة الإقامة.

- مستند يوضح طريقة الدفع.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط استيراد المركبات للإفراد، كما أوضحت المركبات التي يُمنع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت الهيئة في وقت سابق، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسمًا توضيحيًا للمركبات التي يمنع استيرادها وهي السيارات التالفة أو التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 5 سنوات أو التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تلف في الهيكل.

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الآلية والطريقة التي يتم وفقًا لها تحديد رسوم السيارات المستوردة للأفراد بشكل شخصي سواء للمواطن أو المقيميين، وذلك من خلال التالي:

- يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمه من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبه 10% سنويا بدءا من شهر مارس من السنة الاولى و10% للسنوات التي تليها بدءا من اليوم الاول من كل سنه بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات.

- آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول الاولى لدول مجلس التعاون الخليجي يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الاولى لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال تم انتقال المركبة من دوله الي اخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقا للضوابط التالية:-

- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.

- توافر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

- الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول وفي حال عدم الاقتناع تقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.

- إذا كانت فئه الرسوم تختلف فيستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة أقل.​

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