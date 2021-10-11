إنهاء معاناة 10 سنوات للعشريني من تشوهات وريدية بالظهر في طبية مكه

الرياض - محمد عبدالله - أنهى فريق طبي متكامل من الاشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكه المكرمة الصحي، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من آلام شديدة في منطقة الظهر عانى منها لمدة عشر سنوات.

استقبلت المدينة الطبية الحالة وبعد اجراء كامل الفحوصات والتحاليل واشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات، وبعد عرضه على اطباء جراحة التجميل والاوعية الدموية والتي تعذر معها اجراء تدخل جراحي تم تحويله على الفور الى عيادة الاشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.

اجتمع الفريق الطبي بقسم الاشعة التداخلية وتقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد (cryoablation) بقيادة د. نهى عزيز ود. أحمد السخاوي وفريق مميز من التخدير بقيادة د. إبراهيم محمد ود. سيدة نور والتمريض وإخصائيين الاشعه حيث إن التقنيات المعتادة والتي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى قد تؤدي الى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات .

وبعد التدخل بتقنية التبريد تكلل الاجراء التداخلي بالنجاح حيث تم متابعة المريض لفترات امتدت لستة اشهر اظهرت الحالة استجابة كبيرة عقب الاجراء الطبي والذي يعد استخدامه الاول من نوعه لمثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى المملكة.

اقرأ أيضًا :

مسؤول يوضح شروط التقديم على احتضان الأطفال.. دعم مادي للأسر المحتضنة