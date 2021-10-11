الصحة: 58 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547649 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536678 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8748 حالة.

يذكر ان بيانات وزارة الصحة أظهرت، حتى أمس، أنه تم إعطاء (43331327) جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

يشار إلى أن مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية حتى أمس الاحد بلغت 98%.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال يوم الثلاثاء الماضي –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

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