لأول مرة.. ميناء ينبع التجاري يستقبل سفينتين تحملان 70 ألف طن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن رسوّ سفينتين تحملان أكثر من 70 ألف طن في ميناء ينبع التجاري، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة بالميناء.

وذكرت (موانئ) –عبر تويتر- أنه في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها في ميناء ينبع التجاري؛ رست سفينتين من نوع بانامكس حاملة على متنها حمولة ضخمة تصل إلى ما يزيد عن 70 ألف طن.

وأشارت إلى أن رسو السفينتين بتلك الحمولة الضخمة، يؤكد كفاءة القدرة الاستيعابية والتشغيلية في ميناء ينبع التجاري وصلابة بنيته التحتية.

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