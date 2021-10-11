العقيل: توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أن المملكة استقرارًا نسبيًا في الأجواء ماعدا حالة ارتفاع نسبي في الرطوبة الجوية خاصة على السواحل الشرقية والسواحل الغربية .

وأضاف العقيل لقناة الإخبارية: نسب الرطوبة في السواحل الغربية في الأوقات الباكرة قد تصل إلى 100% وبالتالي يتكون الضباب مع هدوء الرياح في ساعات الصباح الباكر على الساحل الشرقي من المملكة وانخفاض في الرؤية الأفقية، كذلك نسب الرطوبة تكون مرتفعة على الساحل الغربي من المملكة ومع ارتفاع نسب الرطوبة يكون الأحساس أعلى بدرجات الحرارة من المسجلة فعليًا خاصة في درجات الحرارة الصغرى.

كما أوضح العقيل أن هناك فرصًا مستمرة لهطول الأمطار قائلًا: هناك تجمعات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وتبقي الأجواء غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات الباحة حتى نهاية هذا الأسبوع.

وقال العقيل: نتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

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