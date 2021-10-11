«شؤون الحرمين» تطلق برنامجًا تدريبيًا لدافعي العربات بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وكيل رئيس شؤون الحرمين الشريفين للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد باصمد، عن تنظيم دورة تدريبية موجهة لدافعي العربات بالمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية، أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورات تشمل في المرحلة الأولى دورة أخلاقيات التعامل مع ضيوف الرحمن، ودورة تعظيم البيت الحرام، ولقاء لشرح آلية العمل لدى إدارة خدمات التنقل.

وأوضح "الوذيناني"، أن وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية تطلق هذه الحزمة من الدورات ، لضمان استمرارية عملية تطوير قدرات من يخدم ضيوف الرحمن، والرفع من مستواهم في كافة المجالات، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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