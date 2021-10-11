إطلاق خدمة الحصول على تراخيص تفريخ الأسماك إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الحصول على تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة إلكترونيا.

ودعت الوزارة –عبر تويتر- للتعرف على الخدمة من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/agricultural.aspx

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تمكين المستفيد من الحصول على رخصة لتفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة، من حلال خدمات مشاريع الثروة السمكية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من تلك الخدمة هم الأفراد وقطاع الأعمال. ويمكن الوصول للخدمة عبر ثلاث خطوات، هي: البوابة الإلكترونية للوزارة – الخدمات الإلكترونية – مشاريع الثروة السمكية.

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