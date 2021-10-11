اسعار البنزين في أكتوبر..تعرَّف على متغيرات أسعار الوقود في 6 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت شركة أرامكو السعودية، عن اسعار البنزين في المملكة، خلال مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة، أمس الأحد، لشهر أكتوبر الجاري.

وكانت شركة «أرامكو السعودية» قد قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قِبَل شركة أرامكو، جاءت أسعار شهر أكتوبر مماثلة لنظيرتها في سبتمبر الماضي، وذلك على النحو الآتي:

2.18 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.33 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

وكانت أرامكو قد أعلنت في أغسطس تثبيت سعر الديزل 0.52 ريال للتر وسعر الكيروسين 0.70 ريال غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر، وهي نفس أسعار شهر أكتوبر.

وبينّت شركة أرامكو، في بيان، أنه سيتم العمل باسعار البنزين الجديدة، لشهر أكتوبر، بداية من صباح اليوم الإثنين، ويمكن التعرف على الأسعار من خلال زيارة صفحة بيع الوقود بالتجزئة بموقع شركة أرامكو من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وكانت شركة أرامكو، قد كشفت في شهر سبتمبر الماضي عن تثبيت اسعار البنزين عند أسعار شهر أغسطس، وإليكم أبرز المتغيرات في اسعار البنزين خلال 6 أشهر:

1- أسعار بنزين شهر سبتمبر

2.18 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.33 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

2- أسعار بنزين شهر أغسطس

2.18 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.33 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

3- أسعار بنزين شهر يوليو

2.28 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد ثم تم تطبيق عليها تثبيت سقف السعر عند أسعار شهر يونيو من نفس العام لتصبح 2.18 ريال للتر الواحد

2.44 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد ثم تم تطبيق عليها تثبيت سقف السعر عند أسعار شهر يونيو من نفس العام لتصبح 2.33 ريال سعر اللتر الواحد

4- أسعار بنزين شهر يونيو

2.18 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.33 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

5- أسعار بنزين شهر مايو

2.08 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.23 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

6- اسعار بنزين شهر أبريل

1.99 ريال سعر بنزين 91 للتر الواحد

2.13 ريال سعر بنزين 95 للتر الواحد

وأوضحت شركة أرامكو، أن بنزين ٩١ يتناسب مع معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين ٩٥ الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي؛ فإذا لم تكن متأكدًا من الوقود المناسب لسيارتك، يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب.

وأشارت الشركة، وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود، لافتة إلى أنه لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك.

وأضافت، أن ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وحذرت شركة أرامكو، من أن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل؛ لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتان أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أية أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، عن صدور التوجيه الكريم بتثبيت أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ لبنزين (أوكتان 91/2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.33 ريال)؛ حيث تكون هي سقف السعر المحلي للبنزين، اعتبارًا من 10 يوليو الماضي.

تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو الماضي عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعي حكومة المملكة المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.44 ريال) طبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

وتقوم شركة أرامكو، بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وتستهدف شركة أرامكو، من قرار مراجعة اسعار البنزين بشكل دوري خفض تأثّر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كلّ شهر ميلادي، ثمّ يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفّر شركة أرامكو السعودية، أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعية 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو، أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ.

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