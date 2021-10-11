سعودي ومصري وعراقي يفوزون بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة؛ حيث حصل عليها فائزون من العراق ومصر والسعودية، إضافة إلى جامعة أم القرى.

وسيجري تكريم الفائزين خلال حفل الجائزة بالطائف وهم : الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر، التي فازت بجائزة الشعر المسرحي عن مسرحيتها (ليلى الأخيلية) وقيمتها 200 ألف ريال، والشاعر إبراهيم أحمد حلوش من السعودية عن أوبريت (نبض الأرض) في مجال القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، وجامعة أم القرى عن (موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية) وقيمتها 100 ألف ريال في مجال أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي.

ورفع أمير مكة المكرمة، في كلمة له بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى به الجائزة، معربًا عن شكره لوزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.

من جانبه عبَّر أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري, عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على اهتمامه ورعايته للجائزة ما أكسبها قيمة ثقافية على المستوى المحلي والعربي، مؤكداً حرص الأكاديمية على التطوير الدائم لبرامج الأكاديمية وأنشطتها؛ لتحقق الآمال والتطلعات.

اقرأ أيضا:

اليوم.. أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي