31 مليون نخلة.. «الوطني للنخيل والتمور» يستعرض أبرز إنجازاته

الرياض - محمد عبدالله - استعرض المركز الوطني للنخيل والتمور، أبرز الإنجازات التي حققها المركر في زراعة النخيل والتمور بالمملكة في أرقام.

وبينّ المركز، أنه يسعى للمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، كما يسعى إلى جعل التمور مصدراً أساسياً للدخل القومي، ومادة غذائية تجذب كلاً من المستهلكين العالميين والمحليين.

وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن المستوى الحالي بمجال زراعة النخيل والتمور في المملكة وأبرز إنجازات المركز في أرقام، وذلك وفقًا للتالي:

31,234,153 نخلة - إجمالي عدد النخيل بالمملكة.

1,539,755 طن - إجمالي الإنتاج المحلي من التمور.

215,343,005 كيلو جرامات - إجمالي صادرات المملكة من التمور.

46,970,933 كيلو جراما - إجمالي صادرات المنتجات التحويلية من التمور بالمملكة.

111 منتسبا - عدد الحاصلين على علامة التمور السعودية.

وكان المركز الوطني للنخيل والتمور، قد بيّن آلية وطريقة وخطوات التسجيل ببرنامج الإعانات الزراعية المقدم من المركز لدعم مزارعي النخيل.

وبيّن المركز الوطني للنخيل والتمور، آلية وطريقة التسجيل في برنامج الإعانات الزراعية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المركز الوطني للنخيل والتمور (اضغط هنا).

- النقر على زر المزرعة من الصفحة الرئيسة.

- اضغط على زر الإعانات الزراعية.

- انقر على رايط التسجيل للانتقال لبوابة التسجيل ببرنامج الإعانات الزراعية.

- اضغط على زر التسجيل / الدخول أعلى صفحة الموقع.

- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك وتتمثل هذه البيانات في (رقم هوية المستفيد - تاريخ ميلاده بالتقويم الهجري - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - رقم السجل الزراعي المطلوب له الإعانة - فراءة الشروط والموافقة عليها - النقر على زر تسجيل).

- في حال كانت البيانات المدخلة بصفحة التسجيل صحيحة سيتم طلب تأكيد رقم الجوال المدخل من خلال رمز يرسل إلى الرقم.

- في حال التسجيل بنجاح سيقوم النظام بتحويل المستفيد لصفحة تعديل الملف الشخصي وذلك لإدخال بيانات الحساب البنكي وتشمل (اسم البنك - اسم صاحب الحساب - رقم الحساب - رقم الآيبان للحساب).

- انقر على زر طلب إعانة من القائمة الجانبية وسيتم تحويل المستخدم لصفحة تحتوي على كل شروط الحصول على الإعانة.

- اضغط على رز تقدم بطلب إعانة وسيتم تحويل الطلب لقيد الانتظار لفحصه والرد عليه.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أنه يمكن للراغبين من مزارعين النخيل في التسجيل ببرنامج الإعانات الزراعية لدعم صغار مزارعي النخيل، التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

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