توجيه هام من الشورى للتعليم بشأن توظيف خريجات رياض الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، من وزارة التعليم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على توظيف خريجات رياض الأطفال؛ بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح الشورى، أنه على وزارة التعليم حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس سعد العتيبي أخذت لجنة التعليم والبحث العلمي بمضمونها، عند مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأشار المجلس إلى انه على وزارة التعليم التعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس د. منى آل مشيط أخذت اللجنة بمضمونها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

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