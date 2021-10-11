شكرا لقرائتكم خبر عن فوز السعودية نورة بنت مزيد بعضوية الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المرشحة السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، في الأمم المتحدة بجنيف.

وعلّق رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، على صفحته الرسمية في "تويتر": "‏فخورون بفوز مرشحة المملكة الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو عضو مجلس الهيئة، بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان".

وأضاف: "يعكس هذا اهتمام المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بحقوق الإنسان، وآلياتها الدولية".