شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف: 338 استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التحالف بأن 338 استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية. وأضاف التحالف إلى أنه نفّذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية خلال الساعات ال24 الماضية ، مشيراً بأن عملية الاستهداف شملت تدمير (8) آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (156) عنصرًا إرهابيًا. وأكد التحالف التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا.