وكالة: الجيش الإثيوبي يبدأ هجوما بريا على تيغراي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو ريدا، أن الجيش الإثيوبي بدأ هجوما بريا على إقليم تيغراي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول.
ولفت المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز”، إلى أن الجيش شن هجومه صباح اليوم بمساندة من قوات خاصة في إقليم أمهرة الشمالي.
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الشأن من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أو من حكومة إقليم أمهرة أو متحدثين عسكريين رسميين حول هذا الهجوم.
وكان الصراع في تيغراي قد تفجرت شرارته بشدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعدما توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالرد على ما قال إنها هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
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