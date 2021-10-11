محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق نار كثيف في سماء التواهي بعدن.. مصادر تكشف ما يحدث
اكد سكان محليون سماع اصوات اطلاق نار كثيف من مدينة التواهي ومنطقة جولد مور بالعاصمة المؤقتة عدن.
واوضحت مصادر أمنية أن الدفاعات الأرضية في منطقة “جولدمور” في العاصمة المؤقتة عدن، أطلقت النار على “طائرة مسيرة” في سماء المدينة.
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واشارات المصادر الى انه لم يتوفر حتى لحظة كتابه هذا الخبر اي معلومات مؤكدة حول مصير الطائرة.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت بموكب محافظ عدن ووزير الزراعة في الحكومة الشرعية، وخلف الانفجار قتلى وجرحى، فيما نجا المحافظ والوزير.
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