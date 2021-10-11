شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع 27 اتفاقية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الاتفاقيات مع جمعيات خيرية لأغراض بحثية ومعرفية

وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة اليوم 27 اتفاقية تعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية، لتقديم خدمات بحثية ومعرفية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش والمدير العام لفرع وزارة المواد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجالس الجمعيات الخيرية في المملكة الدكتور سعدون السعدون وعدد من ممثلي مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية والقطاع الخيري في المنطقة.

وأوضح الدكتور الربيش أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية بشراكة مجتمعية فاعلة وهي جزء مهم من مهام الجامعة وخططها الإستراتيجية حيث يمثل هذا التوقيع علامة بارزة في توثيق التعاون والاستثمار في مواطن قوة وموارد بعضنا البعض لنبني التكامل المطلوب من أجل الازدهار المشترك في مجتمعنا ورفاهية أفراده، حيث تعمل الجامعة من خلال وحداتها الأكاديمية والخدمية على غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها وطالباتها ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم ومشاركين فاعلين في عجلة التنمية.

من جانبه بين المقبل، أن هذه الاتفاقيات مؤطر للعمل الاجتماعي والتنموي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع جميع القطاعات، دفعت بالقطاع غير الربحي إلى الأمام، ويؤكد ذلك الشراكة مع الجامعة من خلال عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والعمل بشكل متواز مع ما تقدمه العمادة، وهذا يدل على حرص الوزارة والجامعة على هذا القطاع الذي سوف ينتج عن هذه الاتفاقيات جملة من الفوائد العظمية التي تدعم مسيرة العمل التطوعي بين الجهات والجامعة.

من جهتها أفادت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم أن بنود اتفاقيات الشراكات المجتمعية نصت على التعاون المشترك على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم التلاحم الوطني وثقافة المسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بمجال الأمومة والطفولة والتعاون المشترك على استقطاب كوادر متخصصة، من الجامعة لإجراء دراسات بيئية ومسحية للجمعيات، في مجال إيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة.