شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : مبادرة مدينة الخبر القديمة تساهم في إبراز تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على مبادرة مدينة الخبر القديمة والتي تهدف إلى إعداد خرائط للأحياء القديمة بطريقة عصرية تظم مواقع المساجد والمنازل والمدارس والمحلات.

وأشاد سموه بهذه المبادرة التي تساهم في حفظ وإبراز تاريخ محافظة الخبر وأهم المواقع التاريخية في المحافظة وتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل عملية حفظ المعلومات وتاريخ المحافظة والمساهمة في تعريف الأجيال بهذا التاريخ والمنجزات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين سعادة الأستاذ أحمد الرماح والذي قدم لسموه شرحاً عن مبادرة خريطة مدينة الخبر .