شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه بجهود «جمعية سواعد» في خدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين فيصل عبدالله فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية يرافقه أعضاء المجلس بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الجمعية لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة كما هنأ سموه أعضاء المجلس الجديد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية

وقدم فيصل عبدالله فؤاد شكره لسموه الكريم على دعمه واهتمامه بما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين .