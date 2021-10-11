شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بدور هيئة الأمر بالمعروف في «حملة مكارم الأخلاق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، أعمال حملة (مكارم الأخلاق) التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة بحضور مدير عام فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مؤكداً أهمية الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها مجتمعنا والمساهمة في توجيه أفراد المجتمع بالالتزام بالتقاليد الإسلامية في جميع التعاملات اليومية.

وأوضح الشيخ الثبيتي أن حملة (مكارم الأخلاق) تهدف إلى تعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية والدعوة إلى الأخلاق والقيم وإبراز جهود المملكة في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك.

ورفع الشيخ الثبيتي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع برامج الهيئة في المنطقة مما ساهم في إنجاح برامجها وانشطتها.