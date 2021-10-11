شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أمير الشرقية بجمعية «ارتقاء » لحصولها على شهادة "غينيس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية (إرتقاء) بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله الفوزان بمناسبة حصولهم على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتوزيعها (691) جهاز حاسب آلي متبرع بها على الجهات الخيرية بجميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالمبادرة وتسجيل هذا الإنجاز للمملكة وللمنطقة الشرقية ، وأشار سموه إلى أن مبادرة الجمعية تأتي استكمالاً للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بتخصصاتها المختلفة.

وقدم الفوزان شرحاً لسموه عن آلية عمل الجمعية وأوضح أن " ارتقاء " هي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا ، واضاف أن الانجاز الذي حققته الجمعية في مبادرة توزيع الأجهزة يعكس اهتمامها في تمكين التعليم من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م . من خلال توزيع أجهزة الحاسب الآلي لدعم العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة"

وأضاف الفوزان أن الجمعية أطلقت حملة "691 جهاز وإنجاز "تزامناً مع اليوم الوطني السعودي 91 لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوزيع 691 جهاز حاسب آلي خلال 24 ساعة.

وقدم الفوزان الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، ومتابعته الحثيثة لأعمال ارتقاء، وحرصه على أن تكون دائماً سباقة ومتميزة فيما تقدمه.

حضر اللقاء الأستاذ جمال الدبل نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ حمد الضويلع، الأستاذ محمود الشامي، الأستاذ صالح القوم الرئيس التنفيذي للجمعية.