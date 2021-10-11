شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «التعليم» بالتوسع في «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال بما يتواكب مع برنامج القدرات البشرية

- يجب تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات

- ضرورة وضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي

أصدر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح المجلس أنه يجب على وزارة التعليم في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي – العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مدراء التعليم في المناطق، المحافظات، مدراء المدارس

وطالب المجلس بضرورة وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

وتابع المجلس انه يجب على وزارة التعليم تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات؛ بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي.

كما ينبغي على وزارة التعليم متابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) والتاريخ 2/ 3 / 1441هـ، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقاً لمتطلبات النظام الجديد.

وشدد على ضرورة على التنسيق والتكامل في وزارة التعليم في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات؛ بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.

وعلى وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال؛ بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

كما طالب الشورى التعليم بضرورة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في (التعليم عن بعد) بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الانفاق.

وايضا التعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس د. منى آل مشيط أخذت اللجنة بمضمونها.

وحث الشورى التعليم على العمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية ، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس د. تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.