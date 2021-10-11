شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تدشن حملة "ريف يدعمك" لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة؛ المهندس منصور بن هلال المشيطي، حملة "ريف" يدعمك؛ لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى كافة المستفيدين من المواطنين.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي، والتعريف ببرنامج" ريف" وبأهدافه، وبالدعم الذي يقدمه، وزيادة عدد المزارعين المسجلين لطلب الدعم، والوصول لجميع المستحقين للبرنامج؛ من خلال إقامة خمسة أركان تعريفية في خمس مدن مختلفة، يعمل بها أكثر من 100 موظف ومتطوع؛ لتنفيذ حملة إعلامية تغطي كافة أنحاء المملكة.

من جانبه أشاد المهندس المشيطي ببرنامج "ريف"، وبالإنجازات التي حققت من خلاله، وبخدمات المستفيدين المتميزة. كما تناول المستهدفات المنشودة من برنامج "ريف"، مؤكدًا أنها ستتحقق بالتكامل مع وكالة الوزارة للزراعة، بالتعاون مع فروع الوزارة؛ لدعم المزارعين من أبناء المملكة، ورفع الإنتاج، وتحقيق مؤشرات الأداء الأخرى لبرنامج "ريف".

وتأتي حملة "ريف" في إطار رؤية المملكة 2030 في الاعتماد على بناء الفرد كعنصر أساسي للتنمية الزراعية، ودعم المستهدفين، وإكسابهم المهارات اللازمة.