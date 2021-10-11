“تقويم التعليم” يعتمد 10 برامج لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

محمد بن مسعود - الدمام - تعزيزاً لاستراتيجية الجامعة في تقديم تعليم متميز ذي جودة عالية

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، نتائج الاعتماد الوطني لعشرة برامج من جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، والذي تضمّن خمسة برامج بكلية إدارة الأعمال “بكالوريوس العلوم في التمويل، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، وإدارة سلسلة الإمدادات”، و أربعة برامج بكلية الهندسة “الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات”، وبرنامج بكلية الإعلان بجدة “التصميم الابتكاري للإعلان”.

ويأتي هذا الإنجاز تعزيزاً لاستراتيجية الجامعة في تقديم تعليم متميز وذي جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، وتجسيداً لشعار الجامعة “التعليم من أجل العمل”.

وبهذا المنجز ومن خلال المشاريع القائمة للاعتماد البرامجي؛ تكون جامعة الأعمال والتكنولوجيا من ضمن أوائل الجامعات على مستوى مؤسسات التعليم الأهلي العالي من حيث إجمالي عدد البرامج المعتمدة وتحت الإجراء.

وتأتي هذه النتيجة المشرفة ثمرة لجهود جميع المشاركين في رحلة مشاريع الاعتماد البرامجي لمختلف برامج بالجامعة والذي بدأ العمل عليها من خلال توقيع اتفاقيات مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لعقد مشاريع الاعتماد البرامجي لعدد 14 برنامج “5 منها تجديد اعتماد” والتي بدء العمل عليها منذ أكتوبر 2018م. حيث استهل العمل في هذه المشاريع من خلال خطة عمل أشرفت عليها وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلةً بعمادة التطوير والجودة، بالتعاون مع كل الكليات والاقسام العلمية المشاركة.

ومن خلال العمل الدؤوب من قبل القائمين على البرامج العلمية من مختلف الكليات وبتعاون جميع منسوبي الجامعة ذوي العلاقة؛ تم الوفاء بكافة متطلبات مشاريع الاعتماد والتي ساهمت في جاهزية البرامج لعقد زيارات المراجعة الافتراضية من قبل فرق المراجعة الخارجية.

وعبّر رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عن اعتزازه بجهود جميع منسوبي الجامعة في تحقيق هذا المنجز الوطني والذي ساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030م.

وأكد أن هذه الرحلة المثمرة في مشاريع الاعتماد البرامجي، أتت نتيجة لمسيرة عمل ومبدأ تبنته الجامعة منذ تأسيسها بأن يكون التطوير المستمر والسعي نحو التميز ركيزة أساسية من استراتيجيات الجامعة وآليات عملها.