الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة المقبلة لحركة عدم الانحياز

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، استعداد بلاده لاحتضان القمة المقبلة لحركة بلدان عدم الانحياز.
جاءت تصريحات الوزير الأول، أمام مؤتمر الاحتفال بالذكرى الـستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز، المنعقد في بلغراد في صربيا، بحسب صحيفة “النهار”، اليوم الاثنين.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الاستعداد يأتي رغبة من الجزائر في مواصلة المسعى المشترك في الارتقاء بدور الحركة على الساحة الدولية.
ونقل عبد الرحمان تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كلفه بتمثيل الجزائر في أعمال القمة، وتمنياته بنجاحها.
كما عبر رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية صربيا لحفاوة استقبالها وكرم الضيافة وحسن تنظيمها للاجتماع التاريخي المخصص للاحتفاء برسالة حركة عدم الانحياز.
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