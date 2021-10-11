“الجوازات” تطالب المواطنين بالتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

طالبت إدارة الجوازات المواطنين، بضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة.

من ناحية أخرى، أوضحت إدارة “الجوازات” أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص هي الغرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل من المملكة.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول في الجوازات قوله، إن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة قدرها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة 3 أشهر. وفقا لصيحفة عكاظ.

وأضاف: في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة 3 سنوات.